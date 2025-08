L'enseigne iconique de fast food a publié un deuxième trimestre au-dessus des attentes notamment grâce à ses offres à bas prix. Le titre gagne près de +3%

McDonald's a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par ses offres promotionnelles et menus abordables qui attirent une clientèle soucieuse de son budget. Les ventes mondiales à périmètre comparable ont progressé de 3,8%, contre 2,4% attendu, et l’action a gagné 2,3% dans les échanges matinaux. Le succès repose sur une stratégie combinant valeur, nostalgie et promotions limitées dans le temps, dans un contexte économique incertain et de concurrence accrue sur les menus à petit prix.

Aux États-Unis, les ventes comparables ont augmenté de 2,5%, inversant le recul enregistré un an plus tôt, tandis que les marchés internationaux ont progressé de 4%, tirés par le Royaume-Uni, le Canada et la France. Les restaurants exploités par des partenaires locaux ont affiché une hausse de 5,6%, notamment grâce au Japon. Des initiatives comme le Happy Meal lié au film "Minecraft", l’ajout des McCrispy Chicken Strips et les offres à 5 dollars ont stimulé la fréquentation, qui a surpassé celle des autres chaînes de restauration rapide selon Placer.ai.

Le bénéfice net ajusté ressort à 3,19 dollars par action, légèrement au-dessus des 3,15 dollars attendus. Pour McDonald’s, ramener les consommateurs à faibles revenus demeure crucial pour maintenir sa croissance, alors que d’autres enseignes comme Yum Brands ou Chipotle peinent à enrayer le recul de la demande.