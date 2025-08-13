McDonald's : un service de livraison simplifié aux USA grâce à DoorDash

DoorDash a annoncé mercredi avoir étendu son partenariat avec McDonald's via la création aux Etats-Unis d'un nouveau service de livraison ne requérant aucune inscription.



La plateforme technologique de commerce local indique avoir développé ce nouveau service de commande en ligne, accessible depuis le site McDonalds.com, avec l'idée de permettre aux clients américains de se faire livrer leurs produits via le réseau de livreurs DoorDash, sans téléchargement d'application ni création de compte.



Accessible sur mobile ou ordinateur, cette interface simplifie le parcours d'achat en réduisant le nombre d'étapes nécessaires et en offrant plusieurs options de paiement.



Les livraisons sont assurées par les coursiers 'Dashers' déjà habitués du service McDelivery.



Shanna Prevé, vice-présidente des ventes et du développement commercial chez DoorDash, explique que ce partenariat vise à 'stimuler les ventes, simplifier les opérations et améliorer l'expérience client' en facilitant les commandes pour McDonald's.



Les clients qui voulaient profiter d'une livraison de produits devaient jusqu'ici télécharger l'appli DoorDash ou se rendre sur DoorDash.com.



Le géant de la restauration rapide explique de son côté que son site reçoit des millions de visites chaque mois, ce qui représente une opportunité de renforcer la portée de la marque et l'accessibilité de ses offres.



McDonald's et DoorDash collaborent déjà dans 29 pays, dont le Canada, l'Allemagne, l'Australie, la Finlande et le Japon.