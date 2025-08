McDonalds : croissance de 7% du BPA au 2e trimestre

Publié le 06/08/2025 à 14:12 Zonebourse.com Partager

McDonald's publie un BPA de 3,19 dollars au titre du deuxième trimestre 2025, en croissance de 7% (+5% à taux de change constants), en données ajustées de charges exceptionnelles, battant légèrement l'estimation moyenne des analystes.



Le profit opérationnel de la chaine de restauration rapide s'est accru de 11% (+8% hors effets de changes) à 3,23 milliards de dollars, pour un chiffre d'affaires augmenté de 5% (+4% hors effets de changes) à 6,84 milliards.



En comparable, ses ventes mondiales se sont accrues de 3,8%, une croissance d'abord tirée par les marchés internationaux opérés (+4%) et sous licence (+5,6%), tandis qu'elles ont progressé de 2,5% aux Etats-Unis.



McDonalds souligne aussi que ses ventes du système aux membres de programmes de fidélité sur les 60 marchés concernés se sont montées à environ 33 milliards de dollars sur les 12 derniers mois, dont environ neuf milliards sur les trois derniers.