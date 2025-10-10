Il n'y a pas que l'or qui brille. Dans le sillage de la relique barbare, qui a franchi le seuil symbolique des 4000 dollars l'once, l'argent a de son côté dépassé les 50 dollars.

Dans un contexte de forte demande pour les valeurs refuges, l’argent a atteint un nouveau sommet depuis 1980, selon l’agence Bloomberg.

A l’époque, une pénurie orchestrée par les frères Hunt, milliardaires texans qui avaient tenté de s'accaparer le marché mondial, avait fait s'envoler les prix du métal blanc. Une histoire qui vous est racontée en détail dans la chronique Bourse du jour.

Il faut toutefois noter que les données compilées par Bloomberg restent partielles. L’historique exhaustif n’est disponible qu’à partir de 1993. En prenant cette date comme référence, le précédent sommet de l’or a été marqué en 2011, au moment de la crise de la zone euro.

Depuis le début de l’année, l’argent progresse de 74%, dépassant les 51% de l’or. Si on fait un calcul de coin de table, avec 50 dollars pour l’argent et 4000 dollars pour l’or, on obtient un ratio or/argent de 80, qui est généralement le niveau à partir duquel on considère l’argent bon marché par rapport à l’or.

Un seuil toutefois symbolique puisqu’il a été largement dépassé ces derniers mois, avec un pic au-delà des 100.

A plus long terme, il est important de rappeler que l’argent n’est pas qu’une valeur refuge. C’est un aussi un métal qui a de nombreuses applications industrielles. Et la demande va structurellement augmenter, notamment du fait des besoins liés à la transition énergétique. En face, l’offre stagne depuis 10 ans. Un déséquilibre qui pourrait se traduire par une poursuite de la hausse des prix.

Sources : Silver Institute, OFI Asset Management