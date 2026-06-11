Media 6 : retrait obligatoire fixé au 23 juin

L'AMF a annoncé que le retrait obligatoire sur les actions Media 6 a été fixé au 23 juin 2026, la suspension de la cotation des actions étant maintenue jusqu'à la mise en oeuvre de ce retrait obligatoire.

Le retrait obligatoire, dont le montant de l'indemnisation, net de tout frais, s'élèvera à 9,89 EUR par action, portera sur 55 153 actions Media 6, représentant 2,10% du capital et 6,54% des droits de vote théoriques de la société de communication sur le point de vente.



À l'issue de l'offre publique de retrait visant les actions Media 6, clôturée le 5 juin, Vasco SAS, agissant de concert avec des membres de la famille Vasseur, détient 97,90% du capital et 93,46% des droits de vote théoriques, en incluant les actions autodétenues.