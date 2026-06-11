Le retrait obligatoire, dont le montant de l'indemnisation, net de tout frais, s'élèvera à 9,89 EUR par action, portera sur 55 153 actions Media 6, représentant 2,10% du capital et 6,54% des droits de vote théoriques de la société de communication sur le point de vente.
À l'issue de l'offre publique de retrait visant les actions Media 6, clôturée le 5 juin, Vasco SAS, agissant de concert avec des membres de la famille Vasseur, détient 97,90% du capital et 93,46% des droits de vote théoriques, en incluant les actions autodétenues.
Media 6 : retrait obligatoire fixé au 23 juin
L'AMF a annoncé que le retrait obligatoire sur les actions Media 6 a été fixé au 23 juin 2026, la suspension de la cotation des actions étant maintenue jusqu'à la mise en oeuvre de ce retrait obligatoire.
Publié le 11/06/2026 à 11:32
Partager
© Zonebourse.com - 2026
Partager