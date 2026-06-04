Median Technologies annonce le succès d'une levée de fonds

La société dédiée aux logiciels médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers a dévoilé le succès de son augmentation de capital.

L'offre, lancée le 27 mai, s'est élevée à un montant brut total de 50 millions d'euros, prime d'émission incluse. L'augmentation de capital initiale de 40 millions d'euros a été sursouscrite plusieurs fois. Partant, l'offre réservée aux garants, de 10 millions d'euros, a été mise en oeuvre en totalité pour porter le montant global de l'opération à 50 millions d'euros.



Dans le détail, 10 millions d'actions nouvelles ont été émises au prix de 5 euros par titre. Le prix par action fait apparaître une décote de 2,85% par rapport à la moyenne des prix pondérés par les volumes de l'action constatés lors des 20 séances de bourse précédant la date du 26 mai.



Median Technologies va utiliser ces fonds pour accélérer la commercialisation d'eyonis LCS aux Etats-Unis et à son lancement dans les pays européens ciblés, pour développer eyonis à de nouvelles fonctions en oncologie et pour financer le besoin en fond de roulement et les besoins généraux.