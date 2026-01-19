Median Technologies cède du terrain après son point d'activité, malgré des analystes positifs

Median Technologies (-2,43%, à 4,22 euros) a publié ses principaux indicateurs d'activité 2025 et a présenté ses perspectives et étapes clés pour 2026.

Le fabricant d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers, et un leader mondial de la fourniture d'analyses d'images par IA et de services centraux d'imagerie pour les essais cliniques en oncologie de l'industrie biopharmaceutique, a dévoilé des prises de commandes records l'année dernière pour sa division iCRO. Le carnet de commandes est à un niveau historique de 76,6 millions d'euros, malgré un impact des taux de change négatif de 6,5 millions d'euros.



Au total, les revenus de l'année dernière se sont élevés à 23,5 millions d'euros, en hausse de 2,6%, avec un impact des devises de -0,8 million d'euros.



Pour l'exercice 2026, Median attend principalement une décision des autorités sanitaires américaines (FDA) pour eyonis LCS dans les prochaines semaines, le marquage CE est attendu au deuxième trimestre.



La trésorerie de la société s'élève à 18,2 millions d'euros au 31 décembre 2025, après les opérations de refinancement conduites en 2025, contre 8,1 millions d'euros un an plus tôt. Median Technologies peut financer ses activités jusqu'à la fin du quatrième trimestre 2026 et potentiellement au-delà, sous réserve de l'exercice intégral des bons de souscriptions d'actions restant en circulation, qui pourraient générer un produit supplémentaire de 47,8 millions d'euros.



Chez Portzamparc, cette publication est sans surprise avec une petite croissance sur l'année, accompagnée d'un carnet de commandes qui s'étoffe. Les analystes s'attendent à davantage de croissance (+10%) avec le lancement des premiers essais cliniques issus des derniers partenariats. La recommandation est à Acheter, avec une cible de 9,90 euros.



Pour TP Icap Midcap, le sentiment est le même avec un avis à Acheter et un objectif de cours de 10 euros. Les analystes soulignent le niveau historique du carnet de commandes et surtout la décision de la FDA dans les prochaines semaines qui devrait permettre un lancement commercial dans la foulée.