Median Technologies obtient le marquage CE pour un produit

Le fabricant d'eyonis, une suite de logiciels dispositifs médicaux basés sur l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce des cancers a indiqué qu'eyonis LCS, son logiciel pour le dépistage du cancer du poumon a obtenu le marquage CE.

Avec cette décision, le produit de Median Technologies pourra être commercialisé dans l'espace économique européen.



Ce marquage atteste de la conformité du logiciel aux exigences européennes les plus strictes en matière de sécurité patients et d'efficacité clinique.



Après l'autorisation de commercialisation sur le territoire américain délivrée en février 2026 par la FDA (Food and Drug Administration), le marquage CE étend à l'Europe l'accès au logiciel dispositif médical basé sur l'IA de Median, qui apporte une réponse à des besoins cliniques majeurs non satisfaits dans le domaine du dépistage du cancer du poumon : la réduction des faux positifs et des faux négatifs, qui limitent fortement l'efficacité des programmes de dépistage actuels.



En Europe, entre 25 et 30 millions de personnes pourraient être éligibles au dépistage du cancer du poumon, ce qui représente pour les solutions de diagnostic précoce, un marché adressable significatif et encore largement inexploité selon le communiqué.