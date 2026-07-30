Selon les termes du contrat, Olea Medical et Median Technologies uniront leurs forces pour promouvoir et commercialiser eyonis LCS sur les deux marchés cibles prioritaires que sont les Etats-Unis et l'Europe, tout en conservant la possibilité d'étendre ultérieurement cette alliance à d'autres géographies.

Ce partenariat permet à Median de s'appuyer sur la frappe commerciale et l'ancrage massif de Canon Medical, l'un des leaders mondiaux des scanners CT, au sein des centres de radiologie américains et européens.