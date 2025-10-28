Medidata, marque de Dassault Systèmes spécialisée dans les solutions numériques pour les sciences de la vie, annonce l'élargissement de son partenariat avec Sanofi pour 'accélérer le développement de nouvelles thérapies et améliorer le parcours patient'.
Ce nouvel accord s'appuie sur les Medidata Experiences qui 'répondent à la fragmentation des outils utilisés dans le secteur des sciences de la vie grâce à des solutions intégrées et enrichies par l'IA couvrant l'ensemble des flux cliniques'.
'En combinant ces expériences avec l'expertise pharmaceutique de Sanofi, la collaboration vise à accélérer et fiabiliser le développement de traitements toujours plus précis et efficaces', affirme le groupe de logiciels.
Dans le cadre de ce nouvel accord global, Sanofi bénéficiera de l'expertise de Medidata en matière d'essais cliniques décentralisés, ainsi que d'un accompagnement stratégique et opérationnel complet, afin d'optimiser davantage ses processus de recherche.
Dassault Systèmes SE est le leader mondial du développement et de la commercialisation de logiciels de gestion du cycle de vie des produits. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- logiciels (90,3%) : logiciels d'optimisation des processus de production et logiciels de conception en 3D destinés aux marchés de la mécanique générale, de l'automobile, de l'aéronautique, des biens de consommation, de l'électricité et de l'électronique, et de la conception d'usines et de la construction navale. En outre, le groupe propose des services de mises à jour et de support technique ;
- services (9,7%) : services de conseil technologique et de formation.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,9%), Allemagne (4,9%), Europe (10,8%), Etats-Unis (48,9%), Amériques (1,2%), Japon (6,4%) et Asie (11,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.