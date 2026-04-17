Dans un avis adressé à l'AMF, BNP Paribas Développement a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 31 mars, le seuil de 5% des droits de vote de MedinCell, à la suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote.
Le groupe bancaire a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 1 090 688 actions MedinCell représentant 2 157 046 droits de vote, soit 3,04% du capital et 4,63% des droits de vote de cette société pharmaceutique qui développe des produits injectables.
MedinCell S.A. est une société pharmaceutique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques, en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. La technologie BEPO® permet la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d'un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l'injection sous-cutanée ou locale d'un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Le premier traitement basé sur la technologie BEPO®, destiné au traitement de la schizophrénie, a été approuvé par la FDA en avril 2023, et est maintenant distribué aux Etats-Unis par Teva sous le nom UZEDY® (la technologie BEPO® est licenciée à Teva sous le nom de SteadyTeqTM).
Au 31 mars 2025, la société dispose d'un portefeuille de 2 produits en phase III de développement clinique et de 3 produits en phase de développement préclinique.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.