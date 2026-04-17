Dans un avis adressé à l'AMF, BNP Paribas Développement a déclaré, à titre de régularisation, avoir franchi en baisse, le 31 mars, le seuil de 5% des droits de vote de MedinCell, à la suite d'une augmentation du nombre total de droits de vote.

Le groupe bancaire a précisé détenir, à cette date et à ce jour, 1 090 688 actions MedinCell représentant 2 157 046 droits de vote, soit 3,04% du capital et 4,63% des droits de vote de cette société pharmaceutique qui développe des produits injectables.