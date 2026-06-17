Medincell en forte baisse après les résultats annuels

Medincell est lourdement sanctionné et signe, de loin, la plus forte baisse du SBF 120 à Paris (-12,92%, à 24,40 euros). La société a dévoilé des résultats annuels en net repli, mais la plupart des analystes qui ont réagi ne s'en inquiètent pas.

Au cours de l'exercice 2025-2026, les produits d'exploitation et autres produits se sont élevés à 24,277 millions d'euros, en baisse de 12%. Ce montant comprend les royalties sur les ventes d'Uzedy qui se sont élevées à 9,3 millions d'euros (contre 6,5 millions d'euros un an plus tôt). Aucun paiement d'étape n'a été enregistré sur cet exercice contre 4,8 millions d'euros l'année précédente. Medincell a précisé que "comme anticipé, la comparaison avec l'exercice précédent est impactée par l'absence de revenus de milestones de développement, enregistrés au cours de l'exercice précédent".



Les investisseurs ont également noté une hausse des dépenses opérationnelles (+17%), à 45 millions d'euros, qui reflète l'accélération anticipée des investissements de R&D et dans la plateforme, ainsi que la montée en puissance des fonctions commerciales, de business développement et de support.



Les analystes pas inquiets



Pour Jefferies, ces résultats pourraient certes décevoir, mais les analystes estiment que les fondamentaux restent intacts et que les investissements sont liés à la croissance future. La banque d'investissement américaine rappelle que les revenus sont inférieurs au consensus FactSet et à ses prévisions, en partie à cause d'une conversion de change défavorable pour les redevances d'Uzedy. Par conséquent, en ajoutant un niveau de charges opérationnelles plus élevées, le résultat opérationnel est également sous les attentes. L'impact devrait également se faire ressentir sur la rentabilité opérationnelle qui devrait être probablement atteinte au cours de l'exercice 2027-2028, au lieu de l'exercice 2026-2027.



L'autre point négatif pour Jefferies c'est l'annonce d'un retard du lancement de l'essai clinique de mdc-WWM (contraception 6 mois) dont l'impact est en cours d'évaluation. Medincell précise que ce retard est dû à des modifications apportées à la procédure réglementaire. Ce programme est un contraceptif à action prolongée. La banque d'investissement américaine relève que ce retard suggère une évolution des exigences relatives à la conception de l'étude et des difficultés sur la voie de l'approbation.



Chez Oddo BHF, le constat est le même et les analystes insistent sur le fait que la baisse du chiffre d'affaires s'explique principalement par l'absence de paiements d'étapes non récurrents enregistrés l'an dernier, qui masque la bonne dynamique sous-jacente des revenus. Le broker met également en avant la situation financière solide de Medincell, avec une trésorerie totale de 84,8 millions d'euros, renforcée par une levée de fonds de 48,2 millions d'euros en mars dernier.



Oddo BHF détaille également le programme de la société au cours des prochains mois qui s'annoncent riches en catalyseurs majeurs. Les analystes tablent sur une montée en puissance d'Uzedy, qui est désormais approuvé dans le trouble bipolaire, ce qui élargit son marché adressable. Le broker vise également l'approbation d'Olanzapine LAI aux Etats-Unis au quatrième trimestre 2026 après acceptation du dossier par la FDA. Enfin, petite déception pour l'entrée en développement clinique du premier programme issu du partenariat avec Abbvie attendue dorénavant en 2027, alors qu'il était espéré en 2026.



Oddo BHF et Jefferies ont maintenu leur recommandation à acheter sur le titre Medincell, avec des cibles de cours respectives de 31 et 43 euros.