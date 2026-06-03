Medincell intègre la liste "High Five" de Portzamparc

Medincell poursuit sa baisse (-2,68%, à 26,10 euros) au lendemain déjà d'un net repli de 5,16% et malgré l'avis de Portzamparc.

Dans une courte note, les analystes ont indiqué qu'ils intégraient le titre de la société de licensing biopharmaceutique en phase clinique à leur liste "High Five" du mois de juin. Il s'agit d'une sélection mensuelle de cinq actions de taille moyenne recommandées à l'achat par le bureau d'études.



Cette décision intervient avant la publication des résultats annuels programmée le 16 juin prochain et dans un contexte où les redevances issues des ventes d'Uzedy commencent à devenir significatives. Portzamparc table sur un montant de 9,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires total estimé à 24,5 millions d'euros.



La recommandation est donc à l'achat sur le titre Medincell, et l'objectif de cours a été légèrement relevé de 29,2 à 30 euros.