Medincell intègre la liste "High Five" de Portzamparc
Medincell poursuit sa baisse (-2,68%, à 26,10 euros) au lendemain déjà d'un net repli de 5,16% et malgré l'avis de Portzamparc.
Publié le 03/06/2026 à 16:02
Cette décision intervient avant la publication des résultats annuels programmée le 16 juin prochain et dans un contexte où les redevances issues des ventes d'Uzedy commencent à devenir significatives. Portzamparc table sur un montant de 9,5 millions d'euros pour un chiffre d'affaires total estimé à 24,5 millions d'euros.
La recommandation est donc à l'achat sur le titre Medincell, et l'objectif de cours a été légèrement relevé de 29,2 à 30 euros.