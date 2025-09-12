Medincell nomme trois nouveaux membres indépendants à son conseil

Medincell a annoncé vendredi que son conseil d'administration avait approuvé lors de sa réunion d'hier la nomination de trois nouveaux membres indépendants afin d'enrichit l'expérience de la société biopharmaceutique en matière d'innovation, de vision stratégique et de réseaux d'influence.



Le conseil a notamment élu le Dr Sharon Mates, la cofondatrice et ancienne PDG d'Intra-Cellular Therapies, une biotech spécialisée dans le système nerveux central rachetée par Johnson & Johnson pour 14,6 milliards de dollars en avril 2025.



Elle a dirigé le développement de Calypta, un traitement innovant contre la schizophrénie et la dépression bipolaire, pour lequel les analystes prévoient des ventes annuelles qui pourraient atteindre cinq milliards de dollars.



Sous sa direction, l'entreprise Intra-Cellular Therapies a atteint une capitalisation supérieure à 10 milliards de dollars, avant son acquisition par J&J pour un montant de 14,6 milliards de dollars en avri



Medincell va également accueillir à son conseil le Dr Charles Kunsch, l'ancien directeur général d'AbbVie Ventures, où il a piloté des investissements dans des entreprises biotechnologiques innovantes.



Enfin, le Dr Pascal Touchon, un ancien de Novartis qui siège actuellement au conseil d'administration d'Ipsen, a également été coopté.



Suite à ces annonces, l'action Medincell progressait de 5% vendredi matin à la Bourse de Paris, s'acheminant ainsi vers des gains de plus de 21% sur la semaine dans le sillage de l'obtention par son partenaire Teva du feu vert des autorités sud coréennes pour commercialiser Uzedy, un traitement de la schizophrénie basée sur sa technologie de libération des médicaments, ce qui devrait soutenir la dynamique de ses ventes via perception de redevnces et de paiements commerciaux.