L'essentiel :

- Medincell obtient 28 millions d'euros de financements bancaires non dilutifs.

- Remboursement anticipé de 20 millions d'euros de la ligne de crédit BEI initialement prévue en 2027.

- La maturité globale de la dette est étendue jusqu'en juillet 2031, alignée sur les flux de trésorerie attendus.



Medincell a finalisé des opérations de financement non dilutives visant à renforcer son profil financier et à aligner l'échéancier de sa dette sur la croissance attendue de ses revenus. Ces derniers devraient être principalement alimentés par les paiements d'étapes et les royalties liés à UZEDY, déjà commercialisé, ainsi qu'à l'olanzapine LAI, en cours d'examen réglementaire aux États-Unis avec une approbation attendue au quatrième trimestre 2026. Ces deux produits sont développés en partenariat avec Teva.



La société a obtenu 28 millions d'euros de prêts auprès de quatre grandes banques commerciales européennes, sans covenant financier ni instrument dilutif. Parallèlement, Medincell remboursera d'ici fin juillet 2026 la première tranche de 20 millions d'euros de sa ligne de crédit de 40 millions d'euros conclue avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) en 2022, ainsi que les intérêts capitalisés associés.



Avant cette opération, la tranche A de 20 millions d'euros était remboursable intégralement à l'échéance en décembre 2027 avec 4,3 millions d'euros d'intérêts capitalisés. Après remboursement anticipé, cette tranche sera entièrement soldée, intérêts capitalisés compris. Les 20 millions d'euros restants, répartis en tranches B et C, feront l'objet d'un amortissement partiel avec des remboursements mensuels de 200 000 euros à un taux d'intérêt de 5%, et un solde final de 17,5 millions d'euros à rembourser en juillet 2028.



À l'issue de ces opérations, la maturité globale de la dette de Medincell sera étendue jusqu'en juillet 2031, ce qui permet d'aligner le profil de remboursement avec les flux de trésorerie attendus. Au 31 mars 2026, la société disposait de 84,8 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie.



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