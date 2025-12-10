Medincell réduit sa perte opérationnelle au premier semestre

Medincell publie un résultat net de -16,1 millions d'euros au titre de son 1er semestre 2025-26, contre -14,6 MEUR un an auparavant, mais un résultat opérationnel de -6,6 MEUR, en amélioration de 13% par rapport à l'année précédente.



Ses dépenses opérationnelles ont augmenté de 22% à 20,8 MEUR (incluant des dépenses de R&D en hausse de 29% à 13,3 MEUR), mais ses produits d'exploitation et autres produits se sont accrus de 50% à 14,1 MEUR (dont un chiffre d'affaires en hausse de 35% à 11,6 MEUR).



"Nous sommes entrés dans les années les plus transformatrices de l'histoire de Medincell. UZEDY affiche de solides performances et le lancement attendu d'Olanzapine LAI l'année prochaine devrait être un levier de croissance majeur", selon son DG Christophe Douat.



A fin septembre, la société de licensing biopharmaceutique revendique 49,8 MEUR de trésorerie et d'équivalents de trésorerie, ainsi que 3,7 MEUR en placements financiers à faible risque, soit un total de 53,5 MEUR.