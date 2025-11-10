Medincell annonce son inclusion dans l'indice MSCI World Small Cap à compter du 24 novembre 2025. Cet indice regroupe les sociétés à petite capitalisation les plus liquides et performantes de 23 marchés développés.
Cette entrée reflète la solidité du modèle économique de Medincell, son potentiel de croissance et son engagement en matière d'innovation et de responsabilité sociale.
Elle devrait renforcer la visibilité du groupe auprès des investisseurs institutionnels et des fonds répliquant les indices MSCI.
Publié le 10/11/2025 à 18:24
