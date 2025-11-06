Medincell trébuche après les ventes jugées décevantes d'Uzedy

Medincell lâche plus de 10% jeudi à la Bourse de Paris après avoir fait état de ventes jugées décevantes pour Uzedy, le traitement contre la schizophrénie que le biopharmaceutique a développé avec le laboratoire israélien Teva.



Sur le troisième trimestre, les ventes du médicament ont atteint 43 millions de dollars, un chiffre inférieur à celles du deuxième trimestre (54 millions de dollars) et à l'estimation du consensus, qui visait 60 millions de dollars.



Dans une note de réaction, les analystes d'AllInvest Securities expliquent que ce ralentissement laisse craindre que le produit, pourtant lancé en mai 2023, ait déjà atteint un 'palier de croissance prématuré'.



La société de Bourse relève toutefois que Teva a précisé que les prescriptions progressaient toujours fortement (+119% sur un an), mais qu'une partie de cette dynamique était atténuée par les ajustements Medicaid.



'Cela suggère que, malgré la poursuite de la hausse des volumes (effet volume positif), les rabais statutaires et remises Medicaid pèsent sur le prix net unitaire (effet prix négatif), limitant la croissance du chiffre d'affaires', explique AllInvest.



Chez TPICAP Midcap, on évoque des performances 'mitigées' marquant une 'nette inflexion' par rapport à la tendance du deuxième trimestre, ce qui conduit la banque d'investissement à ramener son opinion sur le titre d''acheter' à 'conserver'.



En dépit de ces ventes moins bonnes que prévu, Teva a maintenu son objectif de ventes comprises entre 190 et 200 millions de dollars pour Uzedy cette année. Au vu des ventes de 136 millions d'euros générées depuis le début de l'année, cette prévision implique entre 55 et 65 millions de dollars de ventes sur les trois derniers mois de l'année.



Uzedy, un traitement de la schizophrénie administré via une technologie d'injection sous-cutanée mensuelle ou bimestrielle mise au point par Medincell, est commercialisé par Teva aux Etats-Unis depuis mai 2023.



La biotech montpelliéraine perçoit des redevances sur ses ventes nettes et est éligible à 105 millions de dollars de paiements d'étape commerciaux.



A la Bourse de Paris, le titre cédait 8,8% en début d'après-midi après avoir perdu jusqu'à 11%, mais affiche encore un gain de 97% depuis le 1er janvier.