Medline, acteur majeur des fournitures médicales, a fait son entrée en Bourse ce mercredi sur le Nasdaq, concrétisant la plus importante introduction en Bourse de l’année 2025 aux États-Unis. Fixé à 29 dollars, le prix de l’action a permis à l’entreprise de lever 6,26 milliards de dollars, portant sa valorisation à plus de 37 milliards de dollars. Cette opération marque un tournant pour Medline, longtemps restée discrète malgré son envergure internationale. L’action a déjà progressé de 25%.

L’introduction intervient dans un contexte économique agité, entre tensions tarifaires avec la Chine et blocages politiques intérieurs. Malgré cela, le marché des IPO a enregistré plus de 200 introductions en 2025, confirmant une solide dynamique. Le PDG Jim Boyle a souligné que cette cotation vise à accroître la visibilité de Medline, qu’il qualifie de "plus grande entreprise dont personne n’a entendu parler", bien que présente dans plus de 100 pays avec un catalogue de 335000 produits médicaux.

Contrôlée depuis 2021 par les fonds Blackstone, Carlyle et Hellman & Friedman à la suite d’un LBO record de 34 milliards de dollars, Medline reste fortement endettée, avec 16,8 milliards de dollars à fin septembre 2025. L’entreprise, qui a généré 25,5 milliards de dollars de ventes nettes en 2024, prévoit un impact défavorable de 150 à 200 millions de dollars sur son résultat 2026 en raison des droits de douane imposés sur ses importations asiatiques. Dans un marché très concurrentiel, Medline doit désormais convaincre les investisseurs de sa capacité à croître tout en absorbant ces pressions externes.