Medtronic lâche 5% en début de séance à Wall Street après la publication de ses résultats trimestriels, accompagnés pourtant d'un relèvement de sa fourchette cible annuelle de BPA ajusté à 5,60-5,66 dollars, et non plus 5,50-5,60 dollars.
Le fournisseur d'équipements médicaux confirme par ailleurs anticiper une croissance organique de ses revenus de l'ordre de 5% pour son exercice 2025-26, soit une croissance totale attendue entre 6,5 et 6,8%.
Au titre de son premier trimestre comptable, Medtronic dévoile un BPA ajusté en légère hausse de 2% à 1,26 dollar, pour des revenus ajustés en croissance de 8,4% à 8,5 milliards (+4,8% sur une base organique).
'Nous avons fait preuve de vigueur dans plusieurs catégories de produits innovantes, dont l'ablation par champ pulsé, les valves transcathéter, la neuromodulation, les diabètes et la stimulation sans sonde', souligne son PDG Geoff Martha.
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (26%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (18,5%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- technologies crâniennes et rachidiennes (14,7%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (9%) ;
- gestion du diabète (7,7%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- maladies neurologiques (5,4%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).