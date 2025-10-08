Medtronic annonce le début de l'étude clinique américaine 'Embrace Gynecology', visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de son système de chirurgie assistée par robot (RAS) Hugo dans les procédures gynécologiques.
Le système RAS Hugo sera ainsi évalué dans le cadre de son utilisation lors de procédures d'hystérectomie (hystérectomies radicales, radicales modifiées ou totales), y compris celles traitées pour des tumeurs malignes.
Les premières procédures, les hystérectomies totales, ont été réalisées avec succès à l'hôpital AHN West Penn de Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'étude recrutera jusqu'à 70 patients répartis dans 5 hôpitaux américains.
'En tant que forme de chirurgie mini-invasive, les procédures assistées par robot offrent aux patients moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et un retour plus rapide aux activités normales que la chirurgie ouverte', souligne le groupe.
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (26%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (18,5%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- technologies crâniennes et rachidiennes (14,7%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (9%) ;
- gestion du diabète (7,7%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- maladies neurologiques (5,4%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- autres (0,7%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.