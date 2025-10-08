Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit : - chirurgies générale et mini-invasive (26%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ; - gestion du rythme cardiaque (18,5%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ; - maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ; - technologies crâniennes et rachidiennes (14,7%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ; - maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (9%) ; - gestion du diabète (7,7%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ; - maladies neurologiques (5,4%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ; - autres (0,7%). La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).