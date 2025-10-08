Medtronic annonce le début de l'étude clinique américaine 'Embrace Gynecology', visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité de son système de chirurgie assistée par robot (RAS) Hugo dans les procédures gynécologiques.

Le système RAS Hugo sera ainsi évalué dans le cadre de son utilisation lors de procédures d'hystérectomie (hystérectomies radicales, radicales modifiées ou totales), y compris celles traitées pour des tumeurs malignes.

Les premières procédures, les hystérectomies totales, ont été réalisées avec succès à l'hôpital AHN West Penn de Pittsburgh, en Pennsylvanie. L'étude recrutera jusqu'à 70 patients répartis dans 5 hôpitaux américains.

'En tant que forme de chirurgie mini-invasive, les procédures assistées par robot offrent aux patients moins de complications, des séjours hospitaliers plus courts et un retour plus rapide aux activités normales que la chirurgie ouverte', souligne le groupe.