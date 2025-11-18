En marge de la publication de ses trimestriels, Medtronic fait part d'un relèvement de ses prévisions de BPA ajusté (non-GAAP) pour son exercice 2025-26 à la nouvelle fourchette cible allant de 5,62 à 5,66 dollars, et non plus de 5,60 à 5,66 dollars.
Cela inclut toujours un impact potentiel d'environ 185 millions de dollars des droits de douane. En excluant cet impact potentiel, cette prévision représente une croissance du BPA non-GAAP pour l'exercice en cours d'environ 4,5%.
De même, le groupe de technologies médicales remonte son hypothèse de croissance organique du chiffre d'affaires annuel, désormais attendue aux alentours de 5,5%, au lieu d'une prévision précédente d'environ 5%.
Au titre de son 2e trimestre comptable, Medtronic a réalisé un BPA ajusté en progression de 8% à 1,36 USD, dépassant ainsi le consensus de marché, en dépit d'une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,2 point à 24,1%.
A 8,96 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 6,6% en données totales et de 5,5% sur une base organique, une croissance emmenée d'abord par le portefeuille cardiovasculaire (+9,3% en organique) et le diabète (+7,1% en organique).
Medtronic plc figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation de dispositifs et d'équipements médicaux. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- chirurgies générale et mini-invasive (25%) : équipements chirurgicaux, systèmes de surveillance intra-opératoire, systèmes de ventilation, etc. ;
- gestion du rythme cardiaque (19%) : stimulateurs cardiaques implantables, défibrillateurs implantables et défibrillateurs externes automatiques, sondes d'ablation cardiaque, etc. ;
- maladies vasculaires et chirurgie cardiaque (18,1%) : stents coronariens, endoprothèses pour les pathologies de l'aorte, systèmes de protection distale, cathéters, prothèses valvulaires cardiaques, matériel d'autotransfusion, dispositifs d'ablation cardiaque, etc. ;
- technologies crâniennes et rachidiennes (14,8%) : prothèses rachidiennes, prothèses discales, systèmes de stimulation cérébrale, technologies de greffe osseuse et de chirurgie rachidienne mini-invasive, etc. Par ailleurs, le groupe développe des systèmes de navigation chirurgicale guidée par imagerie médicale ;
- maladies neurovasculaire, oto-rhino-laryngologie (ORL) et pelviennes (8,7%) ;
- gestion du diabète (8,2%) : systèmes internes et externes de surveillance de la glycémie et pompes à insuline ;
- maladies neurologiques (5,7%) : produits de neurostimulation et d'administration de médicaments par pompe, outils de diagnostic, etc. ;
- autres (0,5%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Irlande (0,3%), Etats-Unis (51,2%) et autres (48,5%).
