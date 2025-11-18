Akzo Nobel, fabricant de la peinture Dulux, a annoncé mardi son intention de racheter l'américain Axalta Coating Systems. L'opération donnerait naissance à un groupe valorisé 21,56 milliards d'euros. Selon les termes du projet, les actionnaires d'Akzo Nobel détiendraient 55% du capital de la nouvelle entité, contre 45% pour ceux d'Axalta. De quoi redorer le blason boursier des deux entreprises ?

Le groupe combiné serait d’abord coté à la Bourse d’Amsterdam et à celle de New York, avant une cotation unique à Wall Street. Il conserverait deux sièges sociaux, à Amsterdam et à Philadelphie, et serait dirigé par Greg Poux-Guillaume, actuel directeur général d’Akzo Nobel. "Cette fusion nous permettra d'accélérer nos ambitions de croissance en réunissant des technologies hautement complémentaires", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le nouvel ensemble prévoit un chiffre d’affaires annuel de 17 milliards de dollars, un Ebitda de 3,3 milliards et un flux de trésorerie disponible ajusté de 1,5 milliard. Il vise 600 millions d’économies annuelles, dont 90% devraient être réalisés dans les trois ans suivant la clôture de l’opération, prévue fin 2026 ou début 2027.

Cotation unique à New York et dividende exceptionnel

L’accord signé prévoit une fusion par échange de titres entre Akzo Nobel et Axalta, dans le cadre d’une opération qualifiée de merger of equals. Chaque actionnaire d’Axalta recevra 0,6539 action d’Akzo Nobel pour chaque action détenue. A l’issue de la transaction, les actionnaires d’AkzoNobel détiendront 55% du capital du nouveau groupe, contre 45% pour ceux d’Axalta. La société combinée sera organisée sous une holding de droit néerlandais, avec une double domiciliation à Amsterdam et Philadelphie, avant de basculer vers une cotation unique à la Bourse de New York.

Un parcours difficile pour les deux acteurs sur les dix dernières années (hors dividendes)

Parallèlement à la transaction, Akzo Nobel versera un dividende exceptionnel à ses actionnaires d’un montant maximum de 2,5 milliards d’euros, ajusté des dividendes ordinaires distribués avant la finalisation de l’opération prévue fin 2026 ou début 2027. En attendant, les deux groupes ont suspendu leurs programmes de rachat d’actions et Akzo Nobel continuera à verser des dividendes réguliers conformément à sa politique actuelle. L’accord reste soumis à l’approbation des actionnaires des deux sociétés, à l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et à la réalisation de conditions de clôture usuelles.