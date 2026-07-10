Melexis en chute sur une dégradation chez Deutsche Bank
Melexis lâche 7% à 72,4 EUR à Bruxelles, le titre du fabricant de semi-conducteurs destinés principalement aux équipementiers automobiles pâtissant d'une dégradation de recommandation chez Deutsche Bank, de "achat" à "conserver", malgré un objectif de cours rehaussé de 65 EUR à 75 EUR, dans une note sectorielle.
La banque allemande mentionne de nombreux risques liés à la thématique de l'IA pesant sur le secteur, tels que, du côté de la demande, une adoption lente par les entreprises, la prolifération des modèles open source et l'obsolescence du matériel ou, du côté de l'offre, des pénuries de composants ou des contraintes du réseau électrique.
Sur le plan financier, Deutsche Bank pointe des risques clés, incluant l'épuisement du free cash-flow des hyperscalers et les risques de financement associés, le surendettement, ainsi qu'une guerre potentielle des prix dans le néocloud à l'avenir.
Enfin, l'établissement germanique voit des risques stratégiques et technologiques, tels qu'un retour des hyperscalers à leurs "couloirs de nage" principaux, en privilégiant la location plutôt que la construction, ainsi que des risques géopolitiques qui "planent sur tout cela".
Dans sa note sectorielle, Deutsche Bank réaffirme ses recommandations "achat" sur ASM International, ASML et Comet Group, avec des objectifs de cours relevés respectivement de 925 EUR à 1 025 EUR, de 1 600 EUR à 1 800 EUR et de 370 CHF à 550 CHF.
Melexis N.V. est spécialisé dans la conception et la commercialisation de semi-conducteurs destinés principalement aux équipementiers automobiles. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 4 familles de produits :
- capteurs : notamment circuits d'interfaces, de mesure de la pression et de l'accélération, et capteurs magnétiques ;
- actionneurs : microcontrôleurs et circuits intégrés périphériques destinés aux indicateurs de tableaux de bord, aux essuie-glaces, aux ouvertures automatiques des portes, etc. ;
- circuits radiofréquence : transmetteurs, receveurs, systèmes d'identification automatique, etc. ;
- circuits de multiplexage : circuits optiques et infrarouges.
A fin 2025, le groupe dispose de 5 sites de production implantés en Belgique, en Allemagne, en France, en Bulgarie et en Malaisie.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (10%), France (3%), Suisse (2,4%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (13,1%), Hong Kong (15,3%), Chine (13,6%), Asie-Pacifique (34,8%), Etats-Unis (3,9%) et Amérique (3,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.