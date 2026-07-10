Melexis en chute sur une dégradation chez Deutsche Bank

Melexis lâche 7% à 72,4 EUR à Bruxelles, le titre du fabricant de semi-conducteurs destinés principalement aux équipementiers automobiles pâtissant d'une dégradation de recommandation chez Deutsche Bank, de "achat" à "conserver", malgré un objectif de cours rehaussé de 65 EUR à 75 EUR, dans une note sectorielle.

La banque allemande mentionne de nombreux risques liés à la thématique de l'IA pesant sur le secteur, tels que, du côté de la demande, une adoption lente par les entreprises, la prolifération des modèles open source et l'obsolescence du matériel ou, du côté de l'offre, des pénuries de composants ou des contraintes du réseau électrique.



Sur le plan financier, Deutsche Bank pointe des risques clés, incluant l'épuisement du free cash-flow des hyperscalers et les risques de financement associés, le surendettement, ainsi qu'une guerre potentielle des prix dans le néocloud à l'avenir.



Enfin, l'établissement germanique voit des risques stratégiques et technologiques, tels qu'un retour des hyperscalers à leurs "couloirs de nage" principaux, en privilégiant la location plutôt que la construction, ainsi que des risques géopolitiques qui "planent sur tout cela".



Dans sa note sectorielle, Deutsche Bank réaffirme ses recommandations "achat" sur ASM International, ASML et Comet Group, avec des objectifs de cours relevés respectivement de 925 EUR à 1 025 EUR, de 1 600 EUR à 1 800 EUR et de 370 CHF à 550 CHF.