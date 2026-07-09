Un chien japonais, un pêcheur anonyme et une grenouille de bande dessinée entrent sur un marché. Ça ressemble au début d'une mauvaise blague. C'en est une, elle a coûté des dizaines de milliards de dollars, et sa chute se joue à la Maison Blanche.

Un memecoin est une cryptomonnaie créée à partir d'un mème, ces images et blagues qui circulent en masse sur Internet. Le jeton s'achète, se vend et se stocke comme n'importe quelle crypto, mais ne promet rien, ni innovation, ni cas d'usage, souvent pas même d'équipe identifiée. Son seul carburant est l'attention, le prix monte tant que le mème attire de nouveaux acheteurs, et redescend quand Internet passe à autre chose. N'importe qui peut en créer un en quelques minutes, il s'en lance par millions, et une poignée a marqué l'histoire, au point de dépasser la valorisation de Renault.

Le graphique ci-dessous montre la dégringolade depuis les derniers grands pics du secteur : décembre 2024 pour Dogecoin, Shiba Inu et Pepe, janvier 2025 pour le TRUMP. Depuis, les quatre vedettes ont perdu de 85 à plus de 95% de leur valeur. Le tableau dépend pourtant entièrement de la date d’entrée. Sur ces jetons, les premières cotations varient selon les agrégateurs, elles sont retenues ici comme premiers prix exploitables. Mesuré ainsi, le tableau s’inverse. Le Dogecoin vaut encore environ 140 fois ses premiers cours de décembre 2013 malgré la chute, le Shiba Inu plus de 4 000 fois les siens d’août 2020, et le Pepe environ dix fois sa première cotation d’avril 2023. Même le TRUMP, repéré autour de 1,20 USD dans ses toutes premières heures et autour de 1,60 USD aujourd’hui, laisse un maigre gain aux acheteurs du premier jour, et une perte de plus de 95% à ceux qui l’ont payé près de 75 USD deux jours plus tard. Même jeton, deux histoires, selon la date d’entrée.

Source : Zonebourse

Dogecoin, la blague fondatrice

Le Dogecoin pèse aujourd'hui environ 11 MdsUSD, plus que Renault en Bourse (7,7 MdsUSD), et c'est ce qu'il en reste après 90% de casse. Tout est parti d'un tweet. Sydney, novembre 2013. Jackson Palmer, marketeur chez Adobe, tweete pour rire qu'il investit dans le "Dogecoin", une cryptomonnaie qui n'existe pas. Les réactions l'amusent, alors il achète le domaine dogecoin.com et y colle la tête de Kabosu, une chienne shiba inu dont la photo tourne partout sur Internet sous le nom de même "Doge", légendée en Comic Sans comme l'original. Billy Markus, développeur chez IBM, tombe sur le site et le contacte pour coder la blague pour de vrai. Quelques heures de bricolage sur le code d'une crypto existante, et le Dogecoin est lancé le 6 décembre 2013.

La communauté s'empare du jouet. En 2014, les détenteurs financent l'équipe jamaïcaine de bobsleigh pour les JO de Sotchi, puis des puits d'eau potable au Kenya. Une blague qui creuse des puits, on a vu pire comme bilan. Les deux pères fondateurs quittent la scène en 2015, chacun à sa manière. Palmer claque la porte d'une communauté qu'il juge "toxique", donne ses jetons et repart, de son propre aveu. Markus, licencié, liquide tout. Il racontera sur Reddit en avoir tiré l'équivalent d'une Honda Civic d'occasion.

Car le Dogecoin, orphelin, se trouve un parrain. Elon Musk adopte le chien à coups de tweets et le jeton, qui valait 2 centimes en début d'année, s'envole à 0,7376 USD le 8 mai 2021, multiplié par plus de 35 en trois mois. La blague pèse alors quelque 85 MdsUSD selon GlobalData, plus que Renault, Carrefour et Bouygues réunis à l'époque. Le pic tombe quelques heures avant son passage à Saturday Night Live, la grande émission humoristique américaine, où il qualifie le jeton de "hustle", une combine. Environ 30% de baisse pendant l'émission. Des investisseurs attaqueront Musk et Tesla en 2022, réclamant 258 MdsUSD pour manipulation de cours. La justice a rejeté la plainte en 2024, jugeant ses tweets du simple boniment promotionnel, trop vague pour fonder une décision d'investissement.

Shiba Inu, la copie qui a failli tuer l'original

Le deuxième acte s'ouvre sur un personnage sans visage, et non, ce n'est pas une référence à l'univers de George R.R. Martin. A l'été 2020, un anonyme se faisant appeler Ryoshi, "pêcheur" en japonais, lance le Shiba Inu. Même chien que le Dogecoin, mais l'offre change d'échelle, 1 million de milliards de jetons, dix mille fois le plafond initial du Doge. Et un coup de com resté célèbre. Ryoshi expédie la moitié de cette montagne dans le portefeuille de Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, sans le prévenir. Le site du projet présente ces jetons comme brûlés, sortis de la circulation pour toujours. Toute la promesse repose en fait sur une hypothèse, jamais Buterin n'oserait y toucher. Sauf qu'un coffre-fort avec un humain dedans, ça peut s'ouvrir.

En mai 2021, Buterin ouvre le coffre. Il donne pour plus de 1 MdUSD de SHIB à un fonds de lutte contre le Covid en Inde. Panique chez les détenteurs, si le géant se met à vendre, tout s'effondre, et le cours perd un tiers en 24 heures. Quatre jours plus tard, Buterin les rassure à sa façon. Il détruit 90% de ce qui lui reste, en priant qu'on ne lui envoie plus jamais rien sans son accord. Le cours bondit de 40% dans l'heure, et le SHIB ira jusqu'à dépasser brièvement le Dogecoin en capitalisation en octobre 2021. Ryoshi, lui, s'efface comme il était venu, et n'a plus jamais donné signe de vie. Le pêcheur avait remonté sa ligne. La communauté continue depuis de détruire régulièrement des jetons pour réduire l'offre et soutenir le cours. Sans grand succès, le SHIB reste 95% sous son sommet.

Pepe, la grenouille sans excuse

Le troisième acte commence avec une mascotte qui a déjà vécu plusieurs vies. Pepe the Frog, grenouille débonnaire dessinée par Matt Furie en 2005 dans la bande dessinée Boy's Club, a été détournée par l'extrême droite américaine pendant la campagne de 2016, au point d'être classée symbole de haine par l'Anti-Defamation League, une organisation de lutte contre l'antisémitisme. Furie a tout tenté pour la récupérer, une campagne #SavePepe, puis carrément l'enterrement du personnage, dessiné dans un cercueil en 2017. Peine perdue. En avril 2023, alors que le marché crypto se remet à peine de la faillite de la plateforme FTX, une équipe anonyme ressuscite la grenouille en jeton sur Ethereum, sans demander son avis à Furie, qui n'est pas associé au projet.

Le projet annonce la couleur dès son site, aucune utilité, aucune promesse, pas d'équipe officielle. Le marché adore cette honnêteté. En trois semaines, la capitalisation atteint 1,6 MdUSD et les premiers acheteurs entrés avec quelques centaines de dollars deviennent millionnaires. Le record tombe en décembre 2024, porté par la vague memecoin qui suit l'élection américaine, avec une capitalisation qui frôle les 11 MdsUSD. Il en reste un peu plus d'un aujourd'hui. La grenouille avait fait de la politique. Restait à la politique de faire son memecoin.

Dernier acte, la Maison Blanche

Trois jours avant son investiture, en janvier 2025, Donald Trump annonce son jeton officiel. Le TRUMP passe d’environ 1 USD à plus de 75 USD en deux jours, puis s'effondre, il vaut environ 1,7 USD aujourd'hui. Selon la société d'analyse Nansen, deux tiers des quelque 1,5 million de portefeuilles acheteurs perdent de l'argent, 3,81 MdsUSD envolés. Le président, lui, a déclaré 636 MUSD de revenus tirés d'un jeton dont sa famille contrôle environ 80% de l'offre et qui lui reverse une commission sur chaque transaction, que le cours monte ou s'effondre. Le tout hors du radar boursier, la SEC, le gendarme américain des marchés, rapprochant les memecoins des objets de collection plutôt que des titres financiers. Pas un titre, donc ni les règles de marché ni les protections qui encadrent une action cotée. Le vendeur de la blague a été payé. Les rieurs beaucoup moins.

Soyons justes, les memecoins ont une qualité rare en finance, ils annoncent la couleur, et beaucoup d'acheteurs savent qu'ils jouent au casino. Le problème tient à l'asymétrie du jeu. L'émetteur contrôle l'offre, connaît le calendrier et encaisse les frais, l'acheteur tardif ne détient qu'un pari sur l'attention des autres. Le jour où elle se déplace vers la blague suivante, il ne reste que le mème. Kabosu, la chienne derrière le Dogecoin, est morte en mai 2024 à 18 ans. Le jeton à son effigie pèse toujours environ 11 MdsUSD. Les meilleures blagues sont celles qui durent. Surtout pour celui qui les raconte.