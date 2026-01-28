Les actions indonésiennes ont chuté de 7,4% mercredi, après un avertissement du fournisseur d'indices MSCI, qui remet en cause la qualité d'investissement du marché en raison du manque de transparence dans la structure de propriété des entreprises et des données sur le flottant.

La position de MSCI est un coup dur pour le marché indonésien, déjà aux prises avec des sorties de capitaux. Dernièrement, le compartiment obligataire a souffert de la réduction de l'écart de rémunération entre les bons du Trésor américains et les obligations d'Etat indonésiennes. "Si certains participants internationaux se sont déclarés favorables à l'utilisation du rapport mensuel sur la composition des participations de PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) comme données de référence supplémentaires, de nombreux investisseurs ont exprimé de sérieuses réserves quant à la fiabilité de la classification des actionnaires établie par KSEI", indique MSCI dans une note.

Le fournisseur d'indices a pris plusieurs mesures provisoires de gel des modifications, laissant du temps aux autorités pour améliorer la situation.

Pression à court terme

"L'annonce de MSCI pourrait entraîner une certaine pression à la vente à court terme sur les actions indonésiennes. Une action rapide et coordonnée de la part de la Bourse d'Indonésie et des régulateurs concernés sera importante pour aider à stabiliser le sentiment du marché", estime Gary Tan, gérant d'Allspring Global basé à Singapour. "La réponse de l'Indonésie constituera un test important pour son programme plus large de réforme des marchés financiers et une occasion de réaffirmer son engagement en faveur de la transparence, d'une gouvernance d'entreprise plus forte et de l'attraction de flux d'investissements étrangers stables à long terme", ajoute-t-il.

L'Indonésie a jusqu'au mois de mai pour convaincre MSCI de maintenir sa position dans les indices concernés. Le ministre indonésien de l'Economie a pris acte des annonces de MSCI, en assurant que le gouvernement suit de près la situation et en annonçant qu'une réunion entre les organismes financiers aura lieu prochainement, rapporte Reuters.

L'indice IDX Indonesia Composite est entré en territoire négatif en 2026 après la baisse du jour. Il avait progressé de 22,1% en 2023. Sur 10 ans, il affiche une progression de 95%, inférieure à celle de l'indice MSCI Emerging Markets (+113,5%).