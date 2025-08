Le leader du commerce en ligne en Amérique latine présentait hier les chiffres de son deuxième trimestre. L'accueil a dans un premier temps été assez négatif avant que le titre efface ses pertes. Et pour cause : les nouvelles sont plutôt bonnes.

Le concurrent d’Amazon en Amérique latine doit composer avec une équation délicate : maintenir des taux de croissance spectaculaires sans entamer ses marges. Au premier semestre, le groupe a clairement privilégié la croissance afin de poursuivre son expansion rapide et de gagner des parts de marché. Parmi les initiatives figure l’abaissement, pour la troisième fois en cinq ans, du seuil de livraison gratuite au Brésil, de 79 à 19 reais (environ 3 €).

Les marges ont également souffert du poids élevé de la fiscalité en Argentine, supérieur à celui pratiqué sur le reste du continent. Cette pression fiscale est d’autant plus marquée que l’Argentine est la zone géographique ayant enregistré la plus forte croissance au cours du trimestre : le chiffre d’affaires y a quasiment doublé sur un an. Les marges ont aussi été rognées par les investissements nécessaires pour se hisser au niveau des services proposés par Nubank dans l’activité fintech, qui représente 43 % des revenus. Elles ont enfin pâti des dépenses marketing destinées notamment à promouvoir la livraison gratuite.

L’ensemble de ces éléments découle de décisions stratégiques prises par la direction pour soutenir la croissance des prochains exercices à des niveaux élevés. Ils pèsent sur la profitabilité à court terme, certes, mais ils peuvent néanmoins être perçus comme des signaux positifs pour la visibilité des années à venir.

Ces choix sont d’autant plus appréciables qu’ils interviennent dans une période particulièrement propice pour la société. En effet, MercadoLibre n’est pas exposé aux droits de douane voulus par Donald Trump et, signe de sa bonne santé, continue de recruter, à contre-courant des géants technologiques américains qui, eux, gèlent leurs embauches ou procèdent à des licenciements.

De plus, le groupe met le pied à l’étrier pour adapter son modèle économique à l’apprentissage automatique et aux technologies d’intelligence artificielle, utiles pour gagner en productivité et en efficacité dans de multiples tâches. Par exemple, pour la création de campagnes marketing ciblées ou pour aider les vendeurs à intégrer des créneaux publicitaires. Dans l’activité de crédit (dont le portefeuille atteint 9,3 Mds $), ces modèles permettent aussi de mieux anticiper les taux de défaut de paiement.

MercadoLibre est aujourd’hui la société la mieux valorisée d’Amérique latine en termes de capitalisation boursière alors même que son potentiel demeure immense. En Amérique latine, les achats en ligne représentent encore moins de 5 % des dépenses totales de consommation, soit environ trois fois moins qu’en Europe ou aux États-Unis. Dans ce contexte, l’adoption des solutions numériques progresse rapidement et entraîne une forte hausse du nombre d’utilisateurs uniques de la plateforme : 139 millions ce trimestre, dont plus de la moitié sont déjà des acheteurs actifs. Sur le segment fintech, le portefeuille de crédit a quasiment doublé sur un an, tandis que le rythme d’émission de nouveaux crédits progresse encore plus vite avec une pénétration du marché brésilien encore inférieure à 2 %.

Le groupe basé en Uruguay aborde donc l’avenir sur de bons rails alors qu’un nouveau directeur général prendra les rênes d’une machine bien huilée au début de l’année prochaine. Ariel Sarfstejn, actuellement à la tête de la division commerce, succédera à Marcos Galperin, cofondateur de l’entreprise il y a 26 ans.

Tout cela justifie un multiple de valorisation des bénéfices (PER) supérieur à 40 fois, un niveau nettement plus élevé que celui de ses concurrents, notamment Amazon, valorisé 32 fois ses profits attendus cette année. Les fondamentaux sont excellents et la visibilité permet d’anticiper les prochains trimestres de fort belle manière.