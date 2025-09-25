Mercedes-Benz a démarré avec succès la production de la nouvelle Mercedes-Benz VLE à l'usine de Vitoria

L'usine Mercedes-Benz de Vitoria a démarré avec succès la production des premiers véhicules de présérie de la nouvelle Mercedes-Benz VLE entièrement électrique.



Afin de répondre aux exigences du premier véhicule basé sur la nouvelle architecture de fourgon modulaire et évolutive en production, l'usine Mercedes-Benz de Vitoria a été entièrement modernisée.



Dans le cadre de plus de 160 offres de formation différentes, les quelque 5 000 employés du site ont été formés aux nouveaux processus et procédures, également en coopération avec d'autres usines Mercedes-Benz.



Les sujets abordés comprenaient, par exemple, l'intégration de nouvelles normes informatiques ainsi que l'utilisation de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux.



' Le nouveau VLE est le premier véhicule de notre nouvelle architecture de fourgons modulaire et très flexible. Tout au long du processus de développement, nous avons constamment utilisé des méthodes numériques innovantes tout en créant des gains d'efficacité significatifs' a déclaré Thomas Klein, directeur de Mercedes-Benz Vans

