Mercedes-Benz a annoncé hier l'extension de son usine de Kecskemét, en Hongrie, dont la superficie passe de 200 à 440 hectares, faisant de ce site l'un des plus importants de son réseau mondial de production. Le groupe y a investi environ 1 MdEUR dans le cadre de son plan 2022-2026 afin d'améliorer la numérisation, la flexibilité et l'efficacité industrielle.
Le site démarre également la production de la nouvelle C-Class 100% électrique, premier modèle électrique de coeur de gamme assemblé à Kecskemét. L'usine produira sur place des composants clés, dont les batteries destinées aux C-Class et GLB électriques, tandis que la future version compacte de la G-Class y sera fabriquée exclusivement.
Mercedes-Benz précise que le site est doté de nouvelles installations de carrosserie, d'assemblage, de peinture et d'assemblage de batteries, ainsi que de technologies de production numériques et d'applications fondées sur l'intelligence artificielle. L'usine, qui emploie plus de 5 000 personnes, couvre désormais environ 25% de ses besoins énergétiques grâce à des installations photovoltaïques.
Le titre Mercedes-Benz progresse de 2,2% ce matin à la Bourse de Francfort au sein d'un DAX en repli de 0,6%.
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA (avant éliminations ontragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (82,2%) : 2,2 millions de véhicules vendus en 2025 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (17,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe (28%), Etats-Unis (23,4%), Amérique du Nord (2,7%), Chine (12,5%), Asie (11,4%) et autres (6,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.