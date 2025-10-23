Mercedes-Benz : AlphaValue maintient son conseil mais réduit ses prévisions de BPA

AlphaValue confirme son conseil 'réduire' sur le titre Mercedes-Benz Group, avec un objectif de cours inchangé à 52,4 euros.



Le courtier actualise toutefois ses prévisions, notamment sur 2025 et 2026. L'analyste estime en effet que la faiblesse des livraisons du T3 et des ventes en Chine justifie une baisse de l'estimation de chiffre d'affaires 2025 de 2,5% à 134,6 MdEUR, et un EBIT 2025 réduit de 15% à 7,3 MdEUR ; la note évoque aussi des vents contraires liés aux droits de douane.



Le bureau d'études met ainsi à jour ses BPA à 5,59 euros pour 2025 (contre 6,56 euros ; -14,8%) et 7,50 euros pour 2026 (contre 7,66 euros ; -2,13%).