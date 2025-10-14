Mercedes-Benz annonce la présentation du concept-car Vision Iconic, présenté comme ' un manifeste du design et de l'innovation pour une nouvelle ère électrique et numérique'. Inspiré du patrimoine de la marque, le modèle associe technologies de pointe - peinture solaire, conduite automatisée de niveau 4 et calcul neuromorphique - à une esthétique Art déco revisitée.



Selon Markus Schäfer, directeur technique du groupe, cette 'Vision Iconic' incarne la vision du groupe de la mobilité de demain, 'alliant beauté et technologie'. Gorden Wagener, directeur du design, décrit quant à lui le véhicule comme 'une sculpture en mouvement, hommage à l'élégance intemporelle'.



Le concept se distingue par sa calandre chromée réinterprétée, un éclairage intégré et un habitacle à l'ambiance lounge, mêlant artisanat d'art et innovations numériques. Une peinture photovoltaïque expérimentale pourrait générer jusqu'à 12 000 km d'autonomie annuelle supplémentaire, illustrant l'approche durable et avant-gardiste de Mercedes-Benz.