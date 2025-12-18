Mercedes-Benz en discussions pour céder Athlon à Arval
Arval, filiale de BNP Paribas, a indiqué être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group en vue de lui racheter Athlon, une transaction qui donnerait naissance au co-leader européen de la location longue durée (LLD) de véhicules.
Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules, contre l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD, et renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe.
La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Sa finalisation est attendue courant 2026, après les autorisations réglementaires.
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (83,2%) : 1,9 millions de véhicules vendus en 2024 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (16,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe (25,4%), Etats-Unis (24%), Amérique du Nord (2,8%), Chine (15,9%), Asie (11,3%) et autres (5,7%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.