Mercedes-Benz en discussions pour céder Athlon à Arval

Arval, filiale de BNP Paribas, a indiqué être entré en négociations exclusives avec Mercedes-Benz Group en vue de lui racheter Athlon, une transaction qui donnerait naissance au co-leader européen de la location longue durée (LLD) de véhicules.

Arval formerait avec Athlon un ensemble de près de 2,3 millions de véhicules, contre l'actuel leader disposant de 2,6 millions de véhicules en LLD, et renforcerait nettement sa présence sur ses marchés clés comme sa position concurrentielle en Europe.



La signature de l'opération envisagée est soumise au processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel des entités concernées. Sa finalisation est attendue courant 2026, après les autorisations réglementaires.