Sur les trois premiers mois de l'année, les revenus du groupe ont fondu de 4,9%, à 31,602 milliards d'euros, tandis que l'Ebit a reculé de 16,8%, à 1,904 milliard d'euros, et le bénéfice net est passé de 1,731 à 1,433 milliard d'euros (-17,2%). De son côté, le bénéfice par action a reculé de de 14,4%, à 1,49 euro par titre.
Au niveau des objectifs annuels, malgré une baisse des résultats au premier trimestre, tous ont été confirmés. Le groupe table sur un chiffre d'affaires au niveau de celui de l'année précédente, tandis que l'Ebit devrait être "significativement supérieur à l'an dernier".
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA (avant éliminations ontragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (82,2%) : 2,2 millions de véhicules vendus en 2025 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (17,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe (28%), Etats-Unis (23,4%), Amérique du Nord (2,7%), Chine (12,5%), Asie (11,4%) et autres (6,2%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.