Mercedes-Benz : HSBC maintient sa recommandation d'achat

HSBC maintient sa recommandation d'achat sur le titre et son objectif de cours de 72 EUR.



Cet objectif fait ressortir une hausse d'environ 34 % du cours actuel de l'action.



L'analyste estime que la faiblesse de la Chine, la concurrence sur les prix des véhicules électriques et une possible réaction timide aux modèles à venir constituent des risques de baisse majeurs.



'Nous avons relevé nos estimations d'EBIT ajusté de 1 à 2 % pour la période 2025-2027 afin de refléter une légère hausse des volumes sous-jacents selon les prévisions de S&P et une part de marché des véhicules électriques légèrement supérieure aux attentes' indique HSBC.



L'analyste souligne que Mercedes-Benz a indiqué que les marges automobiles du troisième trimestre se situeraient dans le bas de sa fourchette prévisionnelle pour l'exercice 2025, entre 4 et 6 %, tandis que celles des fourgons se situeraient dans le haut, entre 8 et 10 %.



'Le flux de trésorerie disponible du secteur industriel sera en baisse par rapport au trimestre précédent, mais meilleur que prévu' rajoute HSBC en conclusion de son étude.