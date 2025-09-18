Mercedes-Benz lance la construction d'un parc éolien de 140 MW à Papenburg (Allemagne)

Mercedes-Benz annonce le démarrage de la construction d'un parc éolien de 140 MW sur son site d'essais de Papenburg, en coopération avec le développeur UKA, Nordex Group et Max Bögl Wind AG. Le projet comprend 20 turbines qui seront mises en service d'ici 2027 dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (Power Purchase Agreement).



Cette installation couvrira environ 20% des besoins annuels en électricité de Mercedes-Benz en Allemagne. Joerg Burzer, membre du directoire en charge de la production, a souligné que ce projet illustre la mise en oeuvre concrète de la stratégie de durabilité du groupe.



UKA, propriétaire du futur parc, fournira l'électricité à Mercedes-Benz pour 25 ans. Son dirigeant Gernot Gauglitz qualifie cette réalisation de 'projet phare' au sein d'un portefeuille de plus de 1,5 GW d'éolien terrestre en construction en Allemagne.



Le site de Papenburg, qui s'étend sur 800 hectares, joue un rôle clé dans la recherche et développement du constructeur depuis 1998. Ce parc s'inscrit dans l'objectif de couvrir 70% des besoins énergétiques de la production avec des renouvelables d'ici 2030, avant une transition mondiale vers 100% d'énergies renouvelables.