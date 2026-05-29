Mercedes-Benz menacé par un projet de loi américain visant les groupes liés à la Chine
Mercedes-Benz pourrait être confronté à une interdiction de produire, vendre ou importer de nouveaux véhicules aux États-Unis dans le cadre d'un projet de loi bipartisan actuellement examiné par le Congrès. Baptisé Motor Vehicle Modernization Act of 2026, le texte vise à réduire l'influence chinoise dans l'industrie automobile américaine en ciblant les constructeurs dont le capital comprend une participation directe ou indirecte d'un gouvernement considéré comme adversaire des États-Unis. Plusieurs experts estiment que Mercedes-Benz pourrait entrer dans le champ d'application du dispositif.
Le constructeur allemand est en effet détenu à hauteur de 9,98% par BAIC, groupe automobile contrôlé par l'État chinois et premier actionnaire individuel de l'entreprise. Le projet prévoit des exemptions pour certains constructeurs historiquement implantés aux États-Unis, mais celles-ci ne s'appliqueraient pas aux sociétés liées à des gouvernements étrangers visés par la législation. Mercedes-Benz exploite pourtant plusieurs sites industriels américains et emploie plus de 11 000 personnes dans le pays.
Le texte introduit également un seuil de contrôle étranger fixé à 15% du capital. En ajoutant la participation de 9,69% détenue par Li Shufu, fondateur de Geely, les investisseurs chinois contrôlent ensemble 19,67% du groupe. Une autre proposition de loi portant sur la sécurité des véhicules connectés pourrait également affecter plusieurs constructeurs liés à la Chine, dont Volvo, Lotus ou Karma Automotive. Mercedes-Benz n'a pas commenté le projet, tandis que l'industrie automobile américaine soutient globalement le durcissement des mesures visant les acteurs chinois.
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA (avant éliminations ontragroupe) par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (82,2%) : 2,2 millions de véhicules vendus en 2025 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (17,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (15,8%), Europe (28%), Etats-Unis (23,4%), Amérique du Nord (2,7%), Chine (12,5%), Asie (11,4%) et autres (6,2%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.