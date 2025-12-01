Mercedes-Benz rejoint la plateforme IPAI pour accélérer son intégration de l'IA

Mercedes-Benz annonce son adhésion à la plateforme d'innovation IPAI (Innovation Park Artificial Intelligence) à Heilbronn (Allemagne) afin de renforcer l'usage responsable de l'intelligence artificielle (IA) et de soutenir la compétitivité technologique européenne.



Katrin Lehmann, directrice des systèmes d'information, explique que l'IA devient "un levier stratégique pour une création de valeur durable". Le groupe apporte son expérience couvrant toute la chaîne de valeur, tandis que la collaboration doit générer des synergies en R&D et en production. Moritz Gräter, directeur général d'IPAI, souligne une contribution essentielle pour une IA fiable et compétitive "Made in Europe".



Des applications concrètes sont envisagées, notamment en gestion qualité des moteurs AMG ou au Digital Factory Campus de Berlin. Mercedes-Benz déploie déjà des copilotes d'IA pour automatiser les tâches, renforcer l'efficacité et améliorer l'expérience employé.



Un centre de compétence dédié, appuyé par la plateforme multi-cloud "Agent Garden", accélère l'intégration des modèles, désormais réalisable en cinq semaines, dans le respect d'une gouvernance fondée sur les risques.