Grâce à cette nouvelle collaboration, les entreprises visent à accroître l'efficacité et les innovations qui contribueront à améliorer la performance.
L'équipe Mercedes-AMG Petronas F1 s'associe à Microsoft pour exploiter la puissance de ses technologies cloud et d'IA d'entreprise.
Microsoft Azure et ses capacités d'IA étendront les capacités actuelles de calcul haute performance et de données de l'équipe, tant en usine qu'en piste, avec des ressources cloud et IA évolutives soutenant les charges de simulation, l'analyse de performance, la modélisation de stratégies de course et l'analyse inter-équipes.
" En plaçant la technologie de Microsoft au coeur de notre fonctionnement en équipe, nous créerons des insights plus rapides, une collaboration plus intelligente et de nouvelles façons de travailler en regardant vers la prochaine génération en F1. " a déclaré Toto Wolff, DG et directeur d'équipe de l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1.
" Ce partenariat place les technologies cloud et d'IA d'entreprise de Microsoft au coeur de la performance en course, où les millisecondes comptent et où les données déterminent les résultats ", a déclaré Judson Althoff, DG de l'activité commerciale de Microsoft.
" Avec l'équipe Mercedes-AMG Petronas F1, nous exploitons les données et les transformons en intelligence en temps réel qui permet de prendre des décisions plus rapidement, de stratégies plus intelligentes et d'obtenir un avantage concurrentiel durable, sur la piste comme en dehors. "
Mercedes-Benz Group AG figure parmi les 1ers constructeurs automobiles mondiaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de véhicules particuliers et utilitaires (83,2%) : 1,9 millions de véhicules vendus en 2024 (marques Mercedes-Benz, Smart et Maybach) ;
- prestations de services financiers et de mobilité (16,8%) : prestations de financement, d'assurance, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (14,9%), Europe (25,4%), Etats-Unis (24%), Amérique du Nord (2,8%), Chine (15,9%), Asie (11,3%) et autres (5,7%).
