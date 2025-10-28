BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 24 octobre, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Mercialys et détenir 5,18% du capital et des droits de vote de cette foncière.
Le géant américain de la gestion d'actifs précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Mercialys sur le marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues à titre de collatéral.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2024, Mercialys disposait d'un portefeuille de 1 927 baux représentant une valeur locative de 169,2 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,8 MdsEUR (droits inclus).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.