Mercialys rachète un "retail park" pour renforcer ses activités à Toulouse

Mercialys a annoncé mercredi l'acquisition, pour un montant de 18 millions d'euros, d'un centre commercial à ciel ouvert (retail park) de plus de 8 200 m2 situé à proximité immédiate de son Shop Park de Toulouse Fenouillet, une opération qui vise à doper la fréquentation globale du site.

L'acquisition, qui comprend les murs et les parkings associés, regroupe six moyennes surfaces intégralement louées à des enseignes de renom telles que Nike, Picard, Centrakor ou Maxi Zoo.



Cette transaction intervient alors que Mercialys s'est fixé pour objectif d'atteindre une fréquentation annuelle supérieure à 7,5 millions de visiteurs pour son pôle commercial de Fenouillet.



Le site, qui s'étend aujourd'hui sur plus de 200 000 m2 et compte 130 boutiques, a vu son trafic plus que tripler en dix ans, passant de 2,1 millions à plus de 6,6 millions de visiteurs.



Dans un communiqué, le groupe d'immobilier commercial souligne que le prix d'acquisition offre un rendement immédiat significativement supérieur au taux de rendement moyen des expertises de son portefeuille.