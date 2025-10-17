Mercialys a fait état jeudi soir d'une croissance organique de 2,6% sur les neuf premiers mois de l'année et a confirmé ses objectifs pour 2025, une publication sans grande surprise qui se traduisait par un repli du titre de la société foncière ce vendredi à la Bourse de Paris.
Le groupe d'immobilier commercial indique que la fréquentation de ses 'shopping parks' s'est inscrite en hausse de 3,7% à fin septembre à nombre de jours comparables, soit 2,9 points de pourcentage au-dessus du panel national, qui s'est lui établi à +0,8% sur la période.
Cette dynamique favorable a permis d'alimenter une progression robuste du chiffre d'affaires de ses locataires, ressorti en hausse de 2,5% à fin août, soit une surperformance de 2,1 points par rapport à la moyenne nationale.
Les loyers facturés totalisaient, eux, 134,2 millions d'euros sur neuf mois, soit une progression de 2,6% à périmètre constant, une tendance positive qui s'accompagnait d'un taux d'occupation courant de 97% à fin septembre.
L'activité locative est demeurée positivement orientée avec un taux de réversion des loyers associée aux nouveaux baux de 1,9%.
Suite à cette publication, Mercialys a confirmé ses objectifs 2025 revus en hausse en juillet, visant toujours un résultat net récurrent (RNR) par action compris entre 1,24 et 1,27 euro et un dividende minimum d'un euro par action au titre de 2025.
A la Bourse de Paris, l'action de la foncière reculait de 2% vendredi à la mi-journée, dans un marché parisien en repli d'environ 0,6%, mais affiche encore un gain de l'ordre de 7% cette année.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2024, Mercialys disposait d'un portefeuille de 1 927 baux représentant une valeur locative de 169,2 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 2,8 MdsEUR (droits inclus).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.