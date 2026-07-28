Mercialys relève ses objectifs annuels

La foncière commerciale a affiché de solides performances financières au premier semestre 2026. L'excellence opérationnelle et la maîtrise des charges ont permis au groupe de franchir un cap, le conduisant à relever l'ensemble de ses guidances annuelles.

Sur les six premiers mois de l'année, le résultat net récurrent s'est établi à 64,1 millions d'euros, en hausse de 4,1%. Cette progression intervient malgré la hausse globale du coût moyen de la dette. Les revenus locatifs nets ont accéléré avec une hausse de 4,5%, portés par une croissance organique des loyers de 2,9%. Enfin, l'Ebitda a augmenté de 4,8% à 76,2 millions d'euros. La marge gagne 70 points de base pour atteindre 82,7%, bénéficiant notamment des premiers gains d'efficacité apportés par un programme d'intelligence artificielle destiné à réduire les charges opérationnelles de 5% à moyen terme.



Face à ces bonnes données, la direction a revu à la hausse ses ambitions annuelles. Elle table désormais sur résultat net récurrent par action entre 1,30 et 1,32 euro, contre au moins 1,29 euro précédemment. L'objectif de dividende a également été relevé de 1 à 1,02 euro.