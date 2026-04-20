Mercialys surperforme le marché au premier trimestre
Malgré un contexte de consommation morose et des tensions géopolitiques mondiales, la foncière commerciale Mercialys affiche des indicateurs au vert au premier trimestre 2026. Portée par la transformation de ses sites, la société confirme ses objectifs annuels.
Dans un marché français où les ménages privilégient l'épargne de précaution, Mercialys a réussi à surperformer son secteur. A fin mars 2026, la fréquentation de ses centres progresse de +3,9% à périmètre constant, soit une avance notable de 290 points de base par rapport au panel national. Le chiffre d'affaires des enseignes suit cette tendance avec une hausse de 2,2%. Toutefois, la direction note un fléchissement sur le seul mois de mars : l'incertitude liée au conflit USA-Iran et la résurgence de l'inflation ont pesé sur les actes d'achat, rappelant la fragilité actuelle du pouvoir d'achat.
Gestion active du risque locatif
Les loyers facturés s'élèvent à 44,5 MEUR (+1,7%), bénéficiant de l'intégration du site de Saint-Genis 2. Si la progression à périmètre constant ralentit légèrement (+2,%), elle s'explique par une indexation quasi nulle et les difficultés persistantes du secteur textile. Mercialys a dû absorber les liquidations de plusieurs enseignes de prêt-à-porter (Kaporal, IKKS, Naf Naf). Le taux de vacance remonte mécaniquement à 2,4%, mais la foncière se veut rassurante : la stratégie de diversification limite l'exposition à chaque enseigne, la dynamique commerciale est forte avec 50 baux signés au 1er trimestre (+16%) et des enseignes porteuses comme Action, Normal ou Mango viennent remplacer les surfaces libérées.
Rendement attractif et objectifs confirmés
La solidité du bilan permet à Mercialys de proposer un dividende de 1 EUR par action lors de l'Assemblée générale du 23 avril, offrant un rendement de 9,1% (sur la base du cours de clôture annuel).
Sereine pour la suite de l'exercice, la direction confirme ses objectifs 2026 : un résultat net récurrent (RNR) d'au moins 1,29 EUR par action. Pour 2027, le groupe anticipe déjà un possible rebond des loyers grâce au retour de l'inflation qui devrait doper l'indice d'indexation (ILC) au second semestre.
Mercialys figure parmi les principales sociétés foncières françaises, spécialisée dans la détention, la gestion et la transformation d'espaces commerciaux en anticipation des tendances de consommation, pour compte propre comme pour compte de tiers.
A fin 2025, Mercialys disposait d'un portefeuille de 1 996 baux représentant une valeur locative de 178,6 MEUR en base annualisée. Elle détient des actifs pour une valeur estimée à 3 MdsEUR (droits inclus).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.