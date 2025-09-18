Merck a inauguré son usine de fabrication de filtres à Cork en Irlande

Merck a inauguré aujourd'hui son usine de fabrication de filtres d'une valeur de 150 millions d'euros dans le parc d'activités Blarney Business Park, à Cork, en Irlande.



Ce site est la première usine de Merck conçue pour fonctionner de manière totalement neutre sur le plan climatique, ce qui marque une étape importante dans l'ambition de l'entreprise d'atteindre la neutralité climatique d'ici 2040.



Le nouveau site fonctionnera à 100 % à l'électricité renouvelable et sera équipé d'un système innovant de récupération de chaleur, qui devrait permettre d'éviter jusqu'à 61 tonnes d'équivalent CO2 par an.



Cette salle blanche de 3 000 mètres carrés répond à la demande mondiale en produits de filtration essentiels utilisés dans la fabrication de vaccins et de traitements vitaux, notamment les anticorps monoclonaux, ainsi que dans les nouvelles modalités telles que les thérapies cellulaires et géniques.



' En développant notre production à Cork, nous renforçons notre modèle de fabrication et d'approvisionnement régional, réduisant ainsi les risques transfrontaliers et offrant aux fabricants un accès fiable aux technologies de filtration essentielles dont ils ont besoin pour fournir des traitements qui changent la vie ', a déclaré Jean-Charles Wirth, membre du comité exécutif de Merck et DG de Life Science.