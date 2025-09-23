Merck accélère la découverte et le développement de médicaments avec Siemens

Merck et Siemens ont signé un nouveau partenariat pour accélérer l'IA pour le développement de médicaments



Les projets comprennent le développement d'outils basés sur l'IA et d'interfaces numériques pour simplifier les processus scientifiques complexes



L'accord porte sur la fourniture de solutions logicielles, de systèmes et de consommables intégrés qui exploiter l'automatisation, les données et l'IA pour connecter la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments.





' Grâce à cette collaboration avec Siemens, nous ouvrons de nouvelles possibilités aux scientifiques pour passer plus rapidement d'une idée en laboratoire à un traitement pour les patients ', a déclaré Jean Charles Wirth, membre du comité exécutif et DG de Life Science, Merck.



' Nous nous associons à Merck pour fournir aux scientifiques du monde entier les instruments nécessaires pour accélérer le développement de médicaments vitaux ', a déclaré Cedrik Neike, membre du comité exécutif de Siemens et DG de Siemens Digital Industries.