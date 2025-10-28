Merck annonce des résultats positifs dans le carcinome rénal post néphrectomie
Publié le 28/10/2025 à 17:04
L'association du pembrolizumab (Keytruda) et du belzutifan (Welireg) s'est montrée supérieure à Keytruda associé à un placebo.
L'étude se poursuit pour évaluer la survie globale, critère secondaire clé. Les profils de tolérance du duo thérapeutique sont restés cohérents avec ceux observés dans les essais précédents.
Dr M. Catherine Pietanza, vice-présidente du développement clinique mondial de Merck, souligne que ces résultats 'montrent le potentiel de cette combinaison pour offrir des options supplémentaires aux patients à risque de récidive'.
Les données seront présentées prochainement et soumises aux autorités réglementaires mondiales.