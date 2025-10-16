Merck annonce qu'un essai de phase 3 a atteint son critère secondaire de survie globale (OS) chez l'ensemble des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant et résistant au platine. L'étude évaluait le pembrolizumab (Keytruda), anticorps anti-PD-1, associé à une chimiothérapie à base de paclitaxel, avec ou sans bevacizumab.
Ces résultats s'ajoutent à ceux déjà positifs sur la survie sans progression (PFS) et sur la survie globale pour les tumeurs exprimant PD-L1. Le traitement à base de Keytruda a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale par rapport au placebo combiné à la chimiothérapie, sans nouveaux signaux de sécurité.
Selon le Dr Gursel Aktan, vice-président du développement clinique mondial, 'c'est la première fois qu'un traitement à base d'inhibiteur de point de contrôle immunitaire montre un bénéfice pour toutes les patientes atteintes de cette forme de cancer'.
Les résultats détaillés seront présentés au congrès de l'ESMO 2025.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
