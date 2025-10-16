Merck annonce le succès d'un essai de ph.III en cancer de l'ovaire

Merck annonce qu'un essai de phase 3 a atteint son critère secondaire de survie globale (OS) chez l'ensemble des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire récidivant et résistant au platine. L'étude évaluait le pembrolizumab (Keytruda), anticorps anti-PD-1, associé à une chimiothérapie à base de paclitaxel, avec ou sans bevacizumab.



Ces résultats s'ajoutent à ceux déjà positifs sur la survie sans progression (PFS) et sur la survie globale pour les tumeurs exprimant PD-L1. Le traitement à base de Keytruda a montré une amélioration statistiquement et cliniquement significative de la survie globale par rapport au placebo combiné à la chimiothérapie, sans nouveaux signaux de sécurité.



Selon le Dr Gursel Aktan, vice-président du développement clinique mondial, 'c'est la première fois qu'un traitement à base d'inhibiteur de point de contrôle immunitaire montre un bénéfice pour toutes les patientes atteintes de cette forme de cancer'.



Les résultats détaillés seront présentés au congrès de l'ESMO 2025.