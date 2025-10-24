Merck annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une revue prioritaire à deux demandes d'autorisation supplémentaires (sBLA) pour Keytruda (pembrolizumab) et Keytruda QLEX (pembrolizumab et berahyaluronidase alfa-pmph), chacune en association avec Padcev (enfortumab vedotin-ejfv), dans le traitement du cancer de la vessie musculairement invasif (MIBC) chez les patients inéligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine. La date cible de décision (PDUFA) est fixée au 7 avril 2026.
Les demandes reposent sur les résultats d'un essai de phase III , mené avec Pfizer et Astellas, qui ont montré une amélioration de 60% de la survie sans événement et une réduction de 50% du risque de décès par rapport à la chirurgie seule. Le taux de réponse pathologique complète a atteint 57,1% contre 8,6% pour le groupe témoin.
Selon Marjorie Green, vice-présidente senior de Merck Research Laboratories, cette revue prioritaire rapproche la société de 'nouvelles options thérapeutiques pour une population de patients à fort besoin médical non satisfait'.
Merck poursuit plusieurs études de phase III pour évaluer Keytruda dans l'ensemble des stades du cancer de la vessie, du non invasif au métastatique.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
