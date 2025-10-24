Merck annonce une revue prioritaire de la FDA pour Keytruda

Merck annonce que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a accordé une revue prioritaire à deux demandes d'autorisation supplémentaires (sBLA) pour Keytruda (pembrolizumab) et Keytruda QLEX (pembrolizumab et berahyaluronidase alfa-pmph), chacune en association avec Padcev (enfortumab vedotin-ejfv), dans le traitement du cancer de la vessie musculairement invasif (MIBC) chez les patients inéligibles à une chimiothérapie à base de cisplatine. La date cible de décision (PDUFA) est fixée au 7 avril 2026.



Les demandes reposent sur les résultats d'un essai de phase III , mené avec Pfizer et Astellas, qui ont montré une amélioration de 60% de la survie sans événement et une réduction de 50% du risque de décès par rapport à la chirurgie seule. Le taux de réponse pathologique complète a atteint 57,1% contre 8,6% pour le groupe témoin.



Selon Marjorie Green, vice-présidente senior de Merck Research Laboratories, cette revue prioritaire rapproche la société de 'nouvelles options thérapeutiques pour une population de patients à fort besoin médical non satisfait'.



Merck poursuit plusieurs études de phase III pour évaluer Keytruda dans l'ensemble des stades du cancer de la vessie, du non invasif au métastatique.