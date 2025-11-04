Merck annonce un accord avec Blackstone Life Sciences pour financer le développement du sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), un anticorps conjugué (ADC) ciblant la protéine TROP2, présente à la surface de nombreuses cellules cancéreuses. Ce traitement expérimental est évalué dans 15 essais cliniques de phase 3 portant sur six types de tumeurs, dont le cancer du sein, de l'endomètre et du poumon.
Blackstone versera 700 MUSD non remboursables à Merck pour couvrir une partie des coûts de développement jusqu'en 2026. En contrepartie, Blackstone percevra des redevances faibles à moyennes sur les ventes nettes du sac-TMT, sous réserve d'une approbation réglementaire aux États-Unis pour le traitement de première ligne du cancer du sein triple négatif.
Caroline Litchfield, directrice financière de Merck, souligne que cet accord 'permet d'exploiter le potentiel du sac-TMT tout en soutenant la croissance et la solidité financière du groupe'.
Merck précise que le partenariat initial avec le laboratoire chinois Kelun-Biotech, détenteur des droits sur la molécule en Chine, demeure inchangé.
Merck & Co., Inc. est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de produits thérapeutiques et de vaccins vendus sous ordonnance. Le CA par activité se répartit comme suit :
- vente de produits pharmaceutiques (69,4%) : destinés au traitement de l'hypertension, de l'ostéoporose, de l'athérosclérose, des maladies respiratoires, bactériennes et fongiques, ophtalmologiques et urologiques, de la migraine aigue, de la perte de cheveux chez l'homme, etc. ;
- vente de vaccins (20%) ;
- vente de produits de santé animale (9,2%) ;
- autres (1,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,3%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (21,8%), Amérique latine (5,4%), Chine (8,6%), Japon (5,1%), Asie-Pacifique (4,8%) et autres (4%).
