Merck KGaA a annoncé l'administration de la dose au premier patient d'un programme de phase 3 évaluant l'enpatoran chez des personnes vivant avec un lupus et présentant des manifestations cutanées actives.
Ce traitement est conçu pour moduler les voies centrales de l'inflammation liées à cette maladie.
Pour le professeur Eric Morand, instigateur principal de cette étude : " le programme ELOWEN s'appuie sur les résultats de la Phase 2, où l'enpatoran a démontré des améliorations cliniquement significatives chez des patients présentant des manifestations cutanées actives, quel que soit leur diagnostic de lupus sous-jacent. Ces études sont conçues pour explorer davantage comment le ciblage des voies inflammatoires communes peut bénéficier aux patients sur l'ensemble du spectre du lupus".
Le lupus est une maladie auto-immune chronique qui peut affecter plusieurs systèmes d'organes, notamment la peau, les articulations, les reins et le système nerveux central. Jusqu'à 85 % des patients présentent des manifestations cutanées, qui figurent parmi les signes les plus visibles de la maladie et peuvent refléter une inflammation d'origine immunitaire sous-jacente.
Les manifestations cutanées peuvent bouleverser la vie et sont parfois irréversibles par elles-mêmes. Elles peuvent se présenter sous forme de lésions inflammatoires et photosensibles sur le visage, le cuir chevelu et d'autres zones, et peuvent entraîner des cicatrices ou des changements de pigmentation.
Merck KGaA figure parmi les principaux groupes pharmaceutiques et chimiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions et produits pour les recherches scientifiques et biotechnologiques (42,6%) ;
- produits pharmaceutiques (40,8%) : médicaments prescrits sous ordonnance destinés au traitement du diabète, du cancer, de la sclérose en plaques, de l'infertilité, des maladies cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central, des troubles inflammatoires, etc. ;
- matériaux de performance pour l'industrie électronique (16,6%) : matériaux semi-conducteurs, cristaux liquides, pigments et additifs, matériaux organiques à base de carbone, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (4,8%), Suisse (1,9%), Europe (23,7%), Etats-Unis (24,8%), Amérique du Nord (1,3%), Chine (13,7%), Asie-Pacifique (19,2%), Amérique latine (6,9%), Moyen-Orient et Afrique (3,7%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.